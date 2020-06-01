На стиле: Светлана Лобода в кашемировом свитере и кремовом тренче отметилась на улице

Светлана Лобода обычно редко бывает дома больше нескольких дней. Певица регулярно гастролирует и участвует в разных проектах. При этом она всегда ставит на первое место семью. Самоизоляция стала для нее возможностью побыть с детьми. Сначала она отметила день рождения Евангелины, которой исполнилось девять лет. А недавно артистка устроила праздник и для младшей наследницы Тильды, которой уже два года.

Обычно Лобода не говорит о личной жизни. Даже имя отца ее младшей дочери она скрывает. Но в новом клипе певица поделилась редкими и очень личными кадрами, на которых позирует то беременная, то с новорожденной дочкой на руках. Но похоже, что сидеть дома артистке надоело. Накануне она отправилась гулять по Москве и даже позволила себе вольность — полакомилась мороженым. Примечательно, что звезда облачилась в черный кашемировый свитер, кремовый тренч и кепку в тон. Глаза девушка скрыла за солнцезащитными очками.

«Я не ела мороженое целую вечность… Но пока нет концертов — можно все! И почему нельзя петь и есть?» — написала Светлана.

Поклонники редко видят певицу не в сценических образах, поэтому стали обсуждать аутфтит звезды. Многим пришелся по душе ее повседневный стиль. «Слишком сладкое фото», «Красивый плащ», «Ну такую фигуру нечего не испортит, все фотки прекрасны», «Выглядите шикарно», «Отличный наряд — звезда под прикрытием», «Вас и не узнать», — прокомментировали пост подписчики. К слову, по словам экспертов, тренчи не выходят из моды и актуальны в этом сезоне.