«Подражает папе»: Сергей Безруков запечатлел подросшего сына в джинсовой куртке

Актер отметил, что его маленький наследник уже репетирует, каково это быть папой.

Сергей Безруков счастлив в браке с Анной Матисон. Актер женился спустя год после развода с Ириной Безруковой. Молодая девушка сразу подарила ему дочку Марию. А летом 2018 года у них родился еще один наследник — сын Степа. Обычно артист много времени проводит на гастролях. Он ездит с театрально труппой и своей музыкальной группой «Крестный папа». Но последние два месяца, как и другие звезды, мужчина коротает дни дома в самоизоляции.

Для Сергея карантин стал бесценным временем, которое он проводит с семьей. Недавно он с теплотой хвастался, как жена готовит котлеты вместе с дочкой. Трехлетняя кроха любит помогать маме на кухне. Также становится все более самостоятельным и полуторагодовалый сын актера. Он уже примеряет отцовские вещи и уверенно ходит. В солнечную погоду Безруков выводит наследников погулять в саду или на лужайке у дома.

Раньше поклонники видели малышей артиста в одинаковых комбинезонах. На этот раз Матисон облачила сына в стильную джинсовую куртку с вышивкой на спине. Малыш вышагивал и катил игрушечную коляску. «Степа забрал у Маши коляску… подражает папе! Репетиция называется «Отцы». С Днем защиты детей», — написал Сергей.

Поклонники восхитились мальчиком. Многие уверены, что он вырастет не менее талантливым, чем его папа. «Степа прям как взрослый!Серьезный такой!», «Какой упертый уже, молодец Степа!», «Красавчик какой», «Старательный маленький папа», «Господи, какое счастье топает!!!», «Степан сдает на права по вождению коляски. Хорошо, инструктор у него, суперпрофессионал», «Помощник растет, укрепляет силенки и помогает», — прокомментировали пост подписчики.