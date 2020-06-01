«Красотка невероятная!»: Савельева блеснула зоной декольте в восточном образе

Саша Савельева отметилась в Instagram фотокадром в стильном восточном образе, который получил невероятный отклик у ее поклонников.

Звезда примерила восточный look в ярких тонах, которые подчеркивали красоту светловолосой девушки. Певица надела красное платье с разноцветным цветочным принтом, открывающим зону декольте. Ее Саша дополнительно подчеркнула изящным ожерельем в виде двойной цепи с кулонами. В тон украшению она подобрала массивные «цыганские» серьги.

На голове у Савельевой оказался шарф в тон основному наряду, повязанный в виде чалмы.

«Шикарная вы», «Очень красивая», «Красотка невероятная!», «Красивая чалма», «Ты богиня», — прокомментировали образ Савельевой фолловеры.

Отметим, что чалма этим летом будет особенно актуальна. Ранее об этом рассказывали в программе «Модный приговор», а режиссер Светлана Дружинина дала несколько полезных советов о том, как ее носить. Частенько народная артистка примеряет восточный головной убор в те моменты, когда ее волосы выглядят не лучшим образом. В нем же она всегда может быть на высоте, не тратя на фэшн-преображение много времени.