«Как девочка!»: Королева в день своего 47-летия примерила прическу «козьи рожки»

В последнее время звезды все чаще стали собирать волосы в два пучка.

Отечественные звезды поддержали тренд на прически из двух пучков. Вариаций здесь масса – волосы можно собрать по бокам, сзади или в виде рожек на макушке.

Недавно в таком виде засветилась оперная дива Анна Нетребко. 48-летняя певица сформировала два милых «кулечка» и устроила в таком виде фотосессию с клубникой. Многие заметили, что в таком виде любимица публики выглядит моложе своих лет.

Симпатичные «гульки» на макушке сформировала и Анна Седокова. Здесь поклонники звезды отметили, что она не просто сбросила с плеч 10 лет, а стала очень похожа на свою восьмилетнюю дочь Монику, которая живет в Америке вместе с со своим отцом Максимом Чернявским. (Мужчина стал известен после проекта «Холостяк»).

Отметилась в стильном образе и Наташа Королева, которая собрала локоны в «козьи рожки» на макушке в день своего 47-летия. Восторгу ее почитателей не было предела!