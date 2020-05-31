«Как мила!»: Лиза Галкина выбрала для игр с братом лонгслив, украшенный бабочками

Не секрет, что маленькая Лиза Галкина растет настоящей модницей. Как и любая девочка, растущая в любви и заботе, она в свои шесть лет обожает наряжаться. Даже дома в самоизоляции малышка предпочитает красивые, если не сказать нарядные вещи.

В личном блоге Максим Галкин обнародовал видео с играми своих детей – девочка и ее брат Гарри играли в телевизор. При этом наследница Пугачевой изображала телеведущую, ловко говорящую на разных языках.

Естественно, что звезда должна выглядеть на все сто. Поэтому Лиза примерила нарядный белый лонгслив, украшенный аппликацией из бабочек. В середине ее наряда красовалась стрекоза, инкрустированная искрящимися камнями. Голову дочки Максима Галкина украшала аккуратная асимметричная коса.

«Как мила!», «Лизонька необычайно хороша!», «Ах, какая девочка красивая!» — пришли в восторг от наследницы Пугачевой фолловеры.

Гарри же выглядел вполне как обычный телезритель (собственно, его он и изображал). На мальчике оказалась синяя удобная футболка с принтом.