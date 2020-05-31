«Графично-лаконичный лук»: дизайнер похвалил Асмус за трендовый костюм с «мужского плеча»

На одной из фан-страничек Кристины Асмус в Instagram появился снимок, который сама актриса также выкладывала в своем профиле. Примечательно, что этот кадр был сделан до того, как возлюбленная резидента Comedy Club Гарика Харламова сменила имидж. В период самоизоляции актриса из фильма Клима Шипенко «Текст» решила поэкспериментировать с прической. Так, девушка состригла длинные белокурые локоны, сделав себе удлиненное каре. Позже Кристина подметила, что она осталась довольна своим имиджем, уточнив, что в ближайшее время ей в голову вряд ли придет мысль начать отращивать волосы.

На одном из личных снимков Асмус позировала в трендовом брючном костюме стиля оверсайз. Возлюбленная шоумена отдала предпочтение удлиненному жакету и брюкам-трубам. В интервью сайту Teleprogramma.pro дизайнер Сергей Никулин прокомментировал повседневный лук знаменитости. По словам эксперта в сфере моды, Кристина не прогадала с модным аутфитом.

«Такой графично-лаконичный лук выбрала для себя супруга Гарика Харламова. Это своего рода классика жанра — сочетание черного с белым. Выглядит Кристина очень стильно. Все трендовые моменты наша героиня учла. Это и топ а-ля 80-е, и костюм с «мужского плеча». Особенно порадовал микс классического наряда со спортивной обувью, мы видим на Асмус белые кроссовки», — отметил Никулин.

«Плюс ко всему, актуальная сумка-почтальон. Образ получился очень гармоничным. Идеально подходит для повседневного ношения. В таком вряд ли появишься на красной ковровой дорожке. У меня никаких претензий нет. Все достойной и трендово», — экспертно резюмировал стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Сергей Никулин с юных лет стал интересоваться модой. Он получил диплом Московского художественно-промышленного института, поступив на факультет «дизайн костюма». Впоследствии молодой человек занялся созданием стильных образов и подбором актуальных луков для своих клиентов. В качестве модного обозревателя Сергей Никулин сотрудничает с порталом Teleprogramma.pro. Работы модельера не раз демонстрировались на различных выставках. Так, в ноябре 2019 года творения дизайнера можно было увидеть в Гостином дворе на выставке «Образования и карьера».