Пресс на зависть: Лопырева в джинсовых шортах и шелковой майке позировала у океана

Виктория Лопырева чуть больше года назад стала мамой. Своему возлюбленному Игорю Булатову она подарила сына Марка Лео. Рожать знаменитость предпочла в Майами. Многие осуждали девушку за связь с бывшим мужем подруги Таты Карапетян, но сама блондинка заверила, что никогда не дружила с влиятельной бизнесвумен. А минувшей зимой она расписалась со своим избранником в одном из ЗАГСов Москвы.

больше по теме Элегантный монохром: Виктория Лопырева в юбке плиссе и жакете отметилась в Дубае Модель восхитила многих поклонников своим образом.

Однако Виктория любила путешествовать, поэтому надолго на родине не задержалась. Вот уже несколько месяцев она находится в Дубае. Модель приехала туда по работе, но в итоге решила переждать пандемию коронавируса в теплой стране. С начала мая в городе можно гулять, поэтому Лопырева успела отметиться в купальнике и показать несколько летних платьев. Вечера обычно блондинка проводит с мужем.

Так вечером субботы, 30 мая, она отправилась на прогулку по пляжу. Сначала девушка позировала в джинсовых шортах и топе телесного цвета. Она похвасталась подтянутым прессом. А потом Виктория переоделась и ходила у океана в мини-шортах и шелковой майке. Бюстгальтер она не надела, показав красоту своего пышного бюста. К слову, молодая мама быстро вернулась в форму. Ее ноги такие же стройные, как и раньше.

Скорее всего, кадры сделал Булатов. Сама модель признавалась, что муж часто ею любуется. Напомним, что 36-летняя модель долго искала свое счастье. Несколько лет назад так и не состоялась ее свадьба с Николаем Басковым. Не дошло дело до венца у девушки и с футболистом Федором Смоловым.