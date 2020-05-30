«Такая сильно красивая»: Вера Брежнева запечатлела себя дома в джинсах-дудочках и толстовке

Вера Брежнева является одной из самых закрытых звезд на отечественной сцене. Девушка состоит в браке с Константином Меладзе, но они крайне редко вместе появляются на публике. А в 2019 году артистка удалила все совместные фото с мужем, чем спровоцировала слухи о размолвке. Но позже она пояснила, что просто не хочет провоцировать хейтеров семейными кадрами. На карантине девушка смогла расслабиться и беззаботно провести время с родными.

За два месяца самоизоляции Вера успела несколько раз спеть вместе с мужем, показать подросшую дочку Сару от прошлых отношений и показать несколько домашних образов. Примечательно, что на сцене она блистает в вечерних платьях, а в обычной жизни любит лаконичные и удобные вещи. Вечер субботы, 30 мая, певица провела, слушая трек Монатика «Сильно». Брежнева является поклонницей украинского коллеги и однажды даже ездила на его концерт в другую страну.

Артистка запечатлела себя без макияжа и укладки. Она позировала на камеру в кремовой толстовке и джинсах дудочках с высокой талией. Девушка сидела на диване и наслаждалась хитом Монатика. А поклонники восхитились ее фигурой и решили, что строчки из песни «Такая сильно красивая» словно посвящены Вере.

На этот раз рядом с артисткой не было ни мужа, ни дочки. Возможно, что она решила провести предпоследний день весны 202 года уединенно. Многие отметили, что девушка похорошела и наконец-то выглядит отдохнувшей и счастливой.