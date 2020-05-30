«Жизнь продолжается»: дочь Заворотнюк вышла на прогулку в сиреневом платье в цветочек

Анастасия Заворотнюк в сентябре прошлого года оказалась в больнице, но только недавно подтвердилось, что она борется с тяжелым недугом. Муж звезды «Моей прекрасной няни» Петр Чернышев одно время даже не выступал в ледовых шоу, чтобы больше времени провести с возлюбленной. Вернулась в Россию старшая дочь артистки Анна. Она училась и жила в Нью-Йорке, но теперь коротает дни в особняке мамы в поселке Крекшино.

Девушка не перестает поражать многих поклонников своей внешней схожестью с мамой. Ко всему прочему, она всегда тактична, вежлива и спокойна. Многие отмечают, что Анна также унаследовала безупречный вкус своей мамы. Наследница звезды любит носить как джинсы, так и юбки. Чаще всего она подбирает лаконичные, неброские образы. Однако с наступлением тепла дочь Заворотнюк принарядилась и попозировала на природе в лучах солнца во время прогулки.

Анна предстала в сиреневом платье с цветочным принтом. Поверх наряда она накинула белую рубашку. Волосы девушка заплела в две косички, а также сделала нюдовый макияж, подчеркнувший ее природную красоту. В предпоследний весенний день 2020 года она покрасовалась и насладилась хорошей погодой.

«Вопреки всем земным бедствиям природа ликует и празднует, сирень цветет и жизнь продолжается», — заявила дочь Заворотнюк.

Поклонники отметили, что наряд к лицу молодой девушке. Многие также одарили ее комплиментами. «Обожаю сирень! Анечка, вы такая красивая!», «Вы просто прелесть, и очень гармонично смотритесь на фоне сирени», «Анютка, ты такая нежная и воздушная, просто прелесть», «Невозможно оторвать глаза», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что Анна не раз признавалась, что молится за здоровье матери и старается сообщать важные новости фанатам актрисы.