«Ой, как похудела»: Семенович в черном костюме и «кислотных» кроссовках восхитила фигурой

Певица призналась, что очень любит поесть, но в преддверии лета она решила взяться за себя.

Анна Семенович почти всегда обладала пышными формами. Недавно певица поделилась архивными снимками, чтобы наглядно показать, как ее фигура менялась со временем. В юности она занималась фигурным катанием, поэтому была стройной, но потом ее формы округлились, а также появилась пышная грудь. По словам артистки, бюст ей достал от мамы. С лишними килограммами она ведет борьбу давно, то набирая, то снова скидывая вес.

На карантине Анна, как и многие другие звезды, поправилась. Она сначала коротала время в своей квартире с таинственным возлюбленным, а потом гостила у родителей на даче, где баловала себя шашлыками и другими прелестями жизни за городом. А за несколько дней до лета артистка приехала в оздоровительную клинику. Семенович решила поработать над фигурой перед пляжным сезоном.

По словам звезды, она стала меньше есть и больше заниматься спортом. Уже спустя три дня поклонники заметили изменения во внешности девушки. На новом фото она предстала в черном спортивном костюме и кислотных кроссовках. Треники и лонгслив подчеркнули ее фигуру. Певица позировала на природе с распущенными волосами.

«Я все в этой жизни стараюсь делать с удовольствием, с удовольствием лопаю, а потом с удовольствием голодаю. В каждой ситуации я стараюсь найти что-то хорошее, легко отпускать малоприятные ситуации и не зацикливаться на них . Ну, а какой смысл муссировать неприятности, это ничего не изменит, только продлит ощущение разочарования. Забыли и пошли дальше. Вот и я, забыла про вкусные шашлыки с соленым огурчиком и бокальчиком», — рассказала Анна.

Поклонники и друзья стали осыпать звезду комплиментами. «Уже стройняшка», — заметила Алика Смехова. «Я тоже хочу такой стройняшкой стать», «Ой, как похудела. А щечки где?», «Хоть одна адекватная знаменитая девушка! А параметры веса и внешности люди определяют себе сами!», «Аня, ты так уже похудела, вот молодец!» — стали комментировать пост подписчики.

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