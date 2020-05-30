Младшая дочь Валерия Меладзе появилась в необычном платье на телевыпускном

Валерий Меладзе счастлив в браке с Альбиной Джанабаевой. У супругов есть сыновья Константин и Лука. Но как известно, у артиста также есть три дочери от первого брака с Ириной Меладзе. Валерий развелся с первой женой в 2014 году после почти 25 лет брака. Со своими наследницами певец поддерживает общение. Несколько лет назад он выступил на свадьбе своей старшей дочки Инги. Праздник был организован в Марокко.

Бывшая жена Меладзе редко появляется на публике, как их их дети. Однако на днях она снялась в шоу «Звезды сошлись». Передача была посвящена выпускникам, которые в этом году лишились последнего звонка, а вот будут ли балы, пока неизвестно. В студии она появилась в клетчатом костюме с желтой блузкой и туфлях с открытой пяткой. Женщина привела свою младшую дочь Арину. 17-летняя девушка в этом году стала выпускницей.

На фото со съемок младшая дочь Меладзе предстала в алом платье миди с пышными рукавами и полупрозрачной юбкой. Необычный наряд, как оказалось, раньше носила ее сестра.

«У моих дочерей сложилась красивая традиция: идти на выпускной в платье старшей сестры Инги, в котором она праздновала окончание учебы в университете Оксфорд. Следующая была Соня, а теперь и Арина завершила эту семейную традицию и «выгуляла» платье на телевыпускной», — рассказала Ирина.

Многие поклонники пришли в восторг от образа девушки. Некоторые отметили, что Арина стала красавицей. «Платье замечательное у вашей доченьки», «Так быстро пролетело время», «Очень красивая платья на красивой девушке, да и мама красотка», «Ирина, вы, как всегда, шикарная и стильная», — прокомментировали пост подписчики.