«Какие ножки»: Татьяна Навка в джинсах скинни и футболке насладилась солнечным днем

Татьяна Навка несколько недель не появлялась на публике. Спортсменка недавно смогла победить коронавирус. Олимпийская чемпионка была под наблюдением врачей и получала должное лечение. Был госпитализирован с таким же диагнозом и ее муж Дмитрий Песков. Однако они смогли победить недуг. Первой домой вернулась фигуристка, а на днях вся семья воссоединилась. Первым делом они вместе посадили в саду вишневое дерево.

В соцсети Навка поделилась трогательным видео, на котором предстала с супругом и подросшей дочкой Надеждой. Поклонники стали обсуждать преобразившегося Пескова. Он успел отрастить бороду и пышную седую шевелюру. Многие отметили, что ему даже придет такой образ. Однако пресс-секретарь президента РФ признался, что это не его новый имидж, он просто не брился. Также многие заметили, что Татьяна находится в прекрасной форме. Она предстала в футболке и темных джинсах скинни, которые подчеркнули ее стройные ноги.

Спортсменка собрала волосы в хвост, а также отказалась от макияжа. «Вашего мужа не узнать, но и вы похорошели», «С вами Дмитрий помолодел», «Самоизоляция вам на пользу», «Какие ножки, вы сама стройность», «Благое дело, красивая семья», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, на следующий день Навка снова вышла на улицу. Она насладилась солнечной погодой, сидя на скамейке. Девушка позировала для селфи в изумрудных брюках и футболке, а вот на ее голове была бейсболка. Но даже солнцезащитные очки не скрыли, что фигуристка была без макияжа. В свои 45 лет она пышет молодостью, считают многие пользователи Сети.