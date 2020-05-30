«Королева!»: внучка Ротару нарядилась в шифоновое платье глубокого синего цвета на архивном фото

Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко 30 мая отмечает день рождения – девушке исполняется 20 лет. Уже не первый год студентка проживает в Америке, где успешно реализуется как модель и блогер. Помимо прочего, Соня абсолютно свободно общается на английском языке, делится с фолловерами спортивными лайфхаками и очень любит путешествовать.

Судя по всему, очередной день рождения Соня встретит вдали от близких. Однако это не помешало маме девушки и ее брату поздравить именинницу. Анатолий подметил, что с интересом наблюдает за тем, насколько мудрой не по годам стала его младшая сестренка, а также акцентировал внимание, что вдохновляется энергией Сони.

«Помни, что я всегда буду рядом, когда тебе понадобится поддержка. Я верю, что ты можешь добиться успеха! Держи голову выше», — пожелал он.

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Мама же Сони и невестка Ротару Светлана Евдокименко поделилась красивым кадром с дочерью. На фото девушка позирует на фоне поблескивающей открытой воды. Именинница нарядилась в шифоновое асимметричное платье глубокого синего цвета. Акцент на талии Соня сделала с помощью универсального пояса. На фотокарточке от девушки невозможно оторвать взгляд.

«С днем рождения, доченька», — написала Евдокименко.

В Сети Соню расхвалили на все лады. «Королева!», «Писаная красавица», «Где таких красивых дочек раздают?», — отписались они.