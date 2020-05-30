«Красавица»: 41-летняя Пегова продемонстрировала постройневшую фигуру в лосинах

Ирина Пегова в марте успела провести время в Белоруссии. Там она находилась на съемках, а в свободное время гуляла и занималась спортом. Для нее карантин настал в середине апреля. Она решила переждать непростой период в деревне возле родного города Выкса. Там девушка наводила порядок в своем доме, общалась с мамой и бабушкой, а также показывала подросшей дочке Татьяне местные красоты.

Но недавно Ирина решила попутешествовать. Она посетила безлюдные улочки Нижнего Новгорода, а потом добралась до Мурома. В соцсети актриса делится завораживающими кадрами русской природы. А накануне она провела день в Плесе, Ивановской области. Несмотря на проливной ливень, артистка смогла не только погулять, но и устроить себе утреннюю пробежку. Для этого 41-летняя Пегова облачилась в лосины, футболку и ветровку.

Наряд актриса выдержала в черном цвете. Ранее поклонники заметили, что девушка постройнела, а теперь они в этом убедились. Ко всему прочему, Ирина предстала без макияжа и укладки. Она всегда обладала пышными формами, но при этом никогда не ленилась и занималась спортом даже в отпуске. Поклонники признаются, что ценят ее за естественность и жизнелюбие.

«Ира, какая красота, дух захватывает!», «Ирусик! Всегда на позитиве! Кадры супер! Спортсменка! Красавица!», «Красота то какая, ляпота!», «Стройняшка», «Как вам удается так выглядеть?», «В таких лосинах и я бы побегала», «Умеете вы хорошо выглядеть без макияжа», — прокомментировали пост подписчики.