Мамина модница: Лиза Галкина в толстовке и цветочном трико покаталась по особняку Пугачевой на сигвее

В недавней интервью муж примадонны отечественной эстрады — шоумен Максим Галкин — рассказал о том, почему он построил особняк, который визуально напоминает замок. По словам телеведущего, в их с Аллой Борисовной доме много комнат, и ни одно из этих помещений не пустует. Если к певице в гости приезжает Кристина Орбакайте с семьей, для каждого найдется отдельная спальня. Благодаря тому, что в особняке просторные коридоры и есть где развернуться, Пугачева не запрещает двойняшкам кататься на сигвее. Так, Лиза обзавелась своим мини-транспортом, на котором она может передвигаться по дому своей именитой мамы.

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Перед объективом камеры дочка шоумена Максима Галкина предстала в алой косынке, собрав длинные белокурые локоны в хвост. Лиза отдала предпочтение повседневному стилю, сделав ставку на комфорт. Так, малышка примерила серую толстовку и трико с цветочным принтом. Образ девочки дополнили розовые сандалии на липучке.

Напомним, что вместе с мужем, шоуменом Максим Галкиным, и детьми 71-летняя Алла Пугачева обосновалась в подмосковной деревне Грязь. Свою дачу на Истре Примадонна доверила старшему внуку Никите Преснякову. Солист группы Multiverse приглядывает за домом именитой бабушки вместе со своей супругой Аленой Красновой.