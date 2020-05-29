Новый цвет волос: дочь Алсу показала себя после бьюти-преображений

12-летняя дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, Микелла, решила примерить на себя новый образ. Девочка в своем Instagram поделилась с подписчиками снимками, на которых предстала с различными оттенками волос. Вместо привычного каштанового цвета пряди на голове Микеллы стали темными, рыжими и даже белокурыми.

Не одновременно, конечно: звездная наследница изменила свою шевелюру в специальном бьюти-редакторе и попросила фолловеров выбрать понравившийся вариант:

«Гипотетически.. 1,2,3 или 4?» — подписала снимки Микелла.

Поклонники Микеллы разделились во мнениях, с каким же новым цветом волос ей лучше всего. Многие отметили, что брюнеткой она стала очень похожа на свою маму, и ей с таким оттенком хорошо. А вот блонд на четвертом фото не оценил никто.

«1,3 гармонично смотрится. 2, 4 очень сильно взрослят», «Все кроме последнего», «Точно не 4», «2 и 3 вариант — прям совсем другой человек. Со своим цветом ты лучше всего», «Не надо 4… лучше всего 1», — отметили в комментариях.

Кроме того, фолловеры не смогли пройти мимо необычного макияжа Микеллы. Они удивились тому, как ярко и красиво дочка Алсу накрасила себе глаза, и поспешили выразить комплименты.