Екатерина Боярская снова покрасила волосы в розовый цвет и блеснула своими пышными формами

Внучка «главного мушкетера страны» Михаила Боярского, 21-летняя Екатерина, в Instagram разместила очень красивый и нежный кадр. На нем девушка предстала с розовыми волосами. Судя по всему, она сидит на кровати в своей квартире. При этом красавица показала свои прекрасные пышные формы, от которых ранее не раз приходили в восторг все ее поклонники.

Одна из подруг Екатерины Боярской спросила ее, неужели она опять решила покрасить волосы в розовый цвет и получила утвердительный ответ. «Тебе все к лицу, потому что ты особенная», — заметила ее подписчица.

Отметим, что Екатерина Боярская родилась в 1998 году в семье сына известного актера, Сергея. У нее также есть младшая сестренка Александра. Она младше на десять лет.

В беседах с журналистами Михаил Боярский отмечал, что безумно любит свою внучку. Он желает ей счастья. При этом актер просил старшую внучку не торопиться с замужеством.