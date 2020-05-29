Брюки за 25 тысяч евро, джинсы за 2 миллиона рублей: Киркоров похвастался люксовым гардеробом

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров в прямом эфире Tik Tok провел экскурсию по своему люксовому гардеробу. Как известно, исполнитель — большой модник. Его коллекция одной только одежды насчитывает порядка миллиона экземпляров. Многое из этого музыкант никогда не надевал.

Так, во время экскурсии исполнитель показал свои брендовые куртки. Как отметил поп-король, он любит экземпляры от немецкого дизайнера Филиппа Плейна. У него он порой запрашивает эксклюзивные модели.

В коллекции Киркорова есть брюки, сделанные из патчей. Их стоимость достигает 25 тысяч евро. Есть у поп-короля и оригинальные и крайне недешевые джинсы. Они стоят порядка двух миллионов рублей.

Похвастался во время экскурсии Киркоров и самым дорогим нарядом. Это балахон от Дольче из клипа «Романы». Он стоит 280 тысяч евро. Наряд расшит библейскими фресками.

Заметим, что сейчас Киркоров распродает часть своей коллекции. Он отмечал, что все вырученные средства отправит на благотворительность.