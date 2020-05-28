Стильный монохром: 67-летняя Елена Степаненко подчеркнула талию жакетом цвета фуксия

Елена Степаненко долгое время держалась в тени после развода с Евгением Петросяном. Им понадобилось много времени, чтобы поделить совместно нажитое имущество. А недавно 67-летняя юмористка появилась на публике похудевшая и помолодевшая. Даже стиль артистки изменился. Она стала ведущей нового шоу «Еще не вечер!» и даже успела пообщаться по душам с Ольгой Бузовой. Поклонники были поражены тому, как преобразилась звезда.

Недавно Степаненко с иронией комментировала свои архивные фото, на которых позировала в леопардовых лосинах. К слову, теперь она такая же стройная, как в молодости. Не удивительно, что свою фигуру 67-летняя юмористка подчеркивает монохромными нарядами. Ранее она блеснула в белоснежном брючном костюме. А на новом фото со съемок Елена Григорьева предстала в ярком и женственном аутфите.

Телеведущая позировала в жакете на запах и юбке миди. Наряд цвета фуксия подчеркнул ее талию и зрительно вытянул образ. Туфли-лодочки в тон завершили монохромный look. Поклонники принялись обсуждать наряд звезды. Многим он пришелся по вкусу. «Какая шевелюра, ммм, вы не пантера — вы львица, скорее», «Елена Григорьевна, вы так потрясающе выглядите! Просто супер, красотка!», «Вы, как всегда, огонь», «Как вам цвет к лицу, а талия в костюме — обалдеть», — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценила наряд знаменитости стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Образ яркий и модный, презентабельно демонстрирует достоинства постройневшей Елены Степаненко. Асимметрия и диагональные линии в фасоне жакета не только стройнят силуэт, но и добавляют образу динамики. Цвет добавил энергии и яркости. А с учетом модного монохрома, силуэт визуально кажется еще стройнее. Острые углы лацкана и борта жакета сочетаются с остроносыми лодочками. Все в едином цвете, ритме и стиле. И все это великолепие „работает“ на Елену, подчеркивая ее великолепие!» — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.