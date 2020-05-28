«Пикантно и молодежно»: Топурия в платье-комбинации персикового цвета восхитила стилиста

Кети Топурия обладает точеной фигурой. И это при том, что она мама четырехлетней дочери Оливии. Девушка не скрывает, что сильно поправилась во время беременности, но этого не было заметно, а потом ей удалось за считанные месяцы вернуться в форму. Ко всему прочему, артистка умеет подчеркивать достоинства с помощью одежды. Многие даже называют певицу иконой стиля. Ее наряды всегда яркие и женственные.

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Вот уже два месяца Кети находится на карантине. Она коротает время в загородном доме со своим возлюбленным Львом Деньговым и наследницей. Хоть она почти не покидает стен особняка, с наступлением весны артистка стала хвастаться обновками. Недавно она показала несколько новых сарафанов, а также блеснула фигурой в кожаных шортах. А на очередном кадре Топурия предстала в платье-комбинации с кружевом. поверх она надела персиковый жакет с тонким поясом. Наряд подчеркнул ее фигуру и позволил показать ножки.

Поклонники одарили комплиментами певицу. Многие отметили, что ей идут постельные оттенки. А для портала Teleprogramma.pro оценила аутфит звезды имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Нежнейшее сочетание кружева, шелка, а также нежнейший персиковый припыленный цвет, подчеркивает загорелую кожу Кети и оттенок ее волос. Мы видим жакет поверх платья-комбинации. Он из более плотной ткани, что придает образу деловитость. Он все же уводит нас от романтики и черный пояс гармонирует с черными очками. Все настолько изысканно за счет кружева и все настолько пикантно и в то же время молодежно. Топурия создает свою линию одежды, поэтому не исключено, что это ее творение. Уверена, что Кети будет все чаще радовать нас сочными, яркими, неординарными образами, которые мы будем ждать», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.