«Красотка»: Каменских примерила бюстье и юбку с завышенной талией

Популярная певица и возлюбленная Потапа Настя Каменских сразила своей красотой миллионы фанатов. Девушка обладает не только невероятными вокальными данными, но и эффектной внешностью. И что бы ни надела из нарядов звезда, в каком бы образе ни предстала – все окажется ей к лицу.
Но певица старается выбирать аутфиты, максимально выгодно подчеркивающие ее достоинства. И на этот раз она предстала в неожиданном, но роскошном образе: примерила бюстье от купальника и юбку с завышенной талией.
«Вы великолепно выглядите», «Богиня», «Какая красотка», «Яркая», «Красивущая», — наперебой усыпали комплиментами свою любимицу фолловеры.
Соблазнительные формы Каменских не раз вызывали восхищение публики. На днях девушка исполнила зажигательный танец, чем вызвала бурю эмоций у подписчиков.