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«Красотка»: Каменских примерила бюстье и юбку с завышенной талией

Певица выбирает наряды, подчеркивающие все достоинства ее фигуры.

«Красотка»: Каменских примерила бюстье и юбку с завышенной талией
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux

Популярная певица и возлюбленная Потапа Настя Каменских сразила своей красотой миллионы фанатов. Девушка обладает не только невероятными вокальными данными, но и эффектной внешностью. И что бы ни надела из нарядов звезда, в каком бы образе ни предстала – все окажется ей к лицу.

Но певица старается выбирать аутфиты, максимально выгодно подчеркивающие ее достоинства. И на этот раз она предстала в неожиданном, но роскошном образе: примерила бюстье от купальника и юбку с завышенной талией.

«Вы великолепно выглядите», «Богиня», «Какая красотка», «Яркая», «Красивущая», — наперебой усыпали комплиментами свою любимицу фолловеры.

Соблазнительные формы Каменских не раз вызывали восхищение публики. На днях девушка исполнила зажигательный танец, чем вызвала бурю эмоций у подписчиков.

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