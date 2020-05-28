«Огонь, вихрь, эмоция!»: Нетребко в алом платье с открытыми плечами запечатлелась в Питере

Анна Нетребко давно живет вместе с сыном Тьяго и мужем Юсифом Эйвазовым в Вене, но не забывает о своих корнях. В день рождения Санкт-Петербурга она отметилась в личном блоге постом про город.

Оперная звезда разместила несколько снимков, сделанных в Северной столице и сопроводила их текстом: «С днем рождения, Санкт-Петербург! Happy Birthday, St Petersburg».

На одном из кадров певица предстает в ярком образе, который пришелся по душе ее поклонникам. Нетребко примерила алое платье со спущенными с плеч рукавами. Look певица дополнила белой сумкой в цветах и пестрыми туфлями в тон.