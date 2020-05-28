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«Огонь, вихрь, эмоция!»: Нетребко в алом платье с открытыми плечами запечатлелась в Питере

Звезда обнародовала фото из Северной Пальмиры в честь дня рождения города.

«Огонь, вихрь, эмоция!»: Нетребко в алом платье с открытыми плечами запечатлелась в Питере
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Фото: globallookpress.com

Анна Нетребко давно живет вместе с сыном Тьяго и мужем Юсифом Эйвазовым в Вене, но не забывает о своих корнях. В день рождения Санкт-Петербурга она отметилась в личном блоге постом про город.

Оперная звезда разместила несколько снимков, сделанных в Северной столице и сопроводила их текстом: «С днем рождения, Санкт-Петербург! Happy Birthday, St Petersburg».

На одном из кадров певица предстает в ярком образе, который пришелся по душе ее поклонникам. Нетребко примерила алое платье со спущенными с плеч рукавами. Look певица дополнила белой сумкой в цветах и пестрыми туфлями в тон.

Анна Нетребко. Фото
Анна Нетребко. Фото https://www.instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

«Анна, вы огонь, вихрь, эмоция!», «Неподражаемая!», «Восхитительная!» — прокомментировали фото фолловеры.

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