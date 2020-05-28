«Ножки – бомба!»: Рудковская в мини-шортиках составила стильный лук в голубых тонах

Похоже, что Яна Рудковская стала постепенно отходить от неприятной истории с сыном Сашей. Напомним, одно из изданий, которое возглавляет жена Андрея Малахова Наталья Шкулева, опубликовало комментарий некоего специалиста, который предположил, что ребенок Плющенко и Рудковской якобы имеет какие-то особенности развития.

Как рассказала Яна, она, считая супругу ведущего своей подругой, посчитала это ошибкой и написала ей об этом в мессенджер. Но та проигнорировала послание. В итоге Рудковской пришлось грозить судом и даже записать видеообращение к Шкулевой со слезами на глазах.

Однако в последнее время продюсер выглядит жизнерадостно. Это отражается и на ее внешнем виде. О том, что у нее сейчас светло на душе, можно увидеть из последнего поста ее личного блога, где она запечатлелась вместе с Сашей в небесно-голубом семейном образе.

Обладательница длинных и стройных ног как всегда предпочла мини – Яна примерила стильную пижаму известного бренда с короткими шортиками. К костюму она подобрала лаконичные балетки в цвет.

Юный фигурист предпочел динамичный городской стиль. На нем оказался свитшот и бермуды. Кстати, ранее Эвелина Хромченко рассказывала, что укороченные брюки в этом сезоне необычайно популярны. И даже научила составлять из них удачные комбинации.