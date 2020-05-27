Лето на пороге: дочь Заворотнюк подчеркнула стройные ноги комбинезоном в пастельных тонах

Наследница актрисы намекнула, что даже на самоизоляции не перестает заниматься спортом.

Актриса Анастасия Заворотнюк со своим мужем Петром Чернышевым и семьей живет в доме в поселке Крекшино. Новостями о своей маме иногда делится старшая дочь артистки Анна.

Многих поклонников поражает, как сильно девушка похожа на свою маму. Анна училась и работала в Нью-Йорке, но в прошлом году вернулась на родину. О своей маме девушка говорит редко, лишь иногда признаваясь, что молится за ее здоровье.

Похоже, что дочь Заворотнюк является модницей. Она то и дело позирует в разных нарядах. На очередном снимке девушка предстала в комбинезоне в пастельных тонах. Шорты подчеркнули стройные ноги Анны.

Наследница артистки позировала, сидя на коврике для йоги в спортзале. По всей видимости, обычно там тренируется Чернышев. До лета остаются считанные дни. Скорее всего, Анна решила позаниматься, чтобы точно быть в форме.

Многие поклонники восхитились ее нарядом и фигурой. Некоторые в очередной раз подчеркнули, что восхищаются ее красотой. «Милашка наша», «Солнышко такое», «Какая красивая», «Лучезарная», — пишут пользователи Сети.