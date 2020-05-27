«Молодая леди»: Водянова позировала в белоснежном вязаном платье и часах с бриллиантами в саду

Наталья Водянова не перестает удивлять многих своих поклонников. В свои 38 года выглядит ровесницей своего 18-летнего сына Лукаса, а также прекрасно ладит с остальными четырьмя детьми. Модель успешно совмещает карьеру и материнство. В этом году должна была состояться ее долгожданная свадьба с Антуаном Арно, но из-за пандемии коронавируса торжество было отложено на год. Теперь девушка занимается привычными делами, а также проводит время на карантине с детьми.

Водянова родилась в Нижнем Новгороде, поэтому ее называют нижегородской Золушкой. Модель не забывает о родных и всегда участвует в благотворительности. И на этот раз она отметилась в саду в Париже в белоснежном вязаном платье с высоким воротом. Ее голову покрывала соломенная шляпа, а на руке красовались золотые часы с бриллиантами стоимостью полмиллиона рублей. Наталья позировала без макияжа, демонстрируя свое украшение.

Как оказалось, она решила отдать часы на благотворительность. Вырученные средства девушка направит в поддержку инклюзивного театра Взаимодействие. Поклонники пришли в восторг от образа звезды. Многие также заинтересовались ее золотыми часами. «Какая красавица», «Вы обворожительны», «Прекрасна, как всегда», «Какие часики», «Вы всегда поражали добротой», «Эти глаза цвета неба! А платье вам идет», «Молодая леди в Париже», — прокомментировали пост подписчики.