Шейк в трендовых велосипедках и рубашке оверсайз поддержала стиль спорт-шик

На прогулке по Нью-Йорку русская супермодель была замечена без трехлетней дочки Леи де Сьен. Экс-возлюбленная голливудского актера Брэдли Купера отдала предпочтение повседневному луку в городском стиле спорт-шик. Так, 34-летняя Ирина Шейк примерила актуальную клетчатую рубашку оверсайз. Акцент манекенщица сделала на ногах, подчеркнув фигуру трендовыми велосипедками. Особое внимание знаменитость уделила аксессуарам. Образ модели дополнили солнцезащитные очки в пластиковой оправе, «грубые» ботинки с массивной подошвой и носки.

К слову, в своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал стиль и внешность русской модели, заявившей о себе в мире высокой моды.

Так, историк моды уточнил, что экс-возлюбленная Брэдли Купера обладает весьма привлекательной внешностью. Одним из главных достоинств ее фигуры являются длинные и стройные ноги. И манекенщица не забывает их всячески подчеркивать. Разбирая гардероб знаменитости, соведущий Эвелины Хромченко дал понять, что Ирина отдает предпочтение облегающим фасонам. Так, на красных дорожках модель не раз появлялась в силуэтных вечерних туалетах.

К слову, в одном из интервью Шейк призналась, что в юности мальчики ее как-будто не замечали. В школьные годы модель не пользовалась большой популярностью. Бывало, сверстники дразнили Ирину из-за яркой нестандартной внешности. Однако девушка старалась не обращать внимания на критику в свой адрес. Повзрослев, Шейк доказала, что «недостатки» вполне могут стать фирменной изюминкой.