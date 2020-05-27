Беспроигрышное комбо: Ирина Шейк в джинсовой куртке и платье с разрезом отправилась в гости

Ирина Шейк является одной из самых известных российских моделей. Прибавил ей славы роман с Криштиану Роналду, а также четыре года отношений с Брэдли Купером. Голливудскому актеру она подарила дочь Лею, но год назад пара рассталась. Девушка была вынуждена вернуться в свою квартиру на Манхэттене. Теперь за ребенком ей помогает приглядывать мама Ольга, которая сразу приехала к ней из России.

Последние два месяца Ирина почти не покидала свою квартиру. Она соблюдала самоизоляцию. Но пару раз ее видели с известным арт-дилером Вито Шнабелем. Западные СМИ пишут, что их могут связывать романтические отношения. А на днях модель передала дочку Куперу. Ее заметили у дома актера. А также папарацци запечатлели звезду, когда она направлялась в гости к друзьям. Не исключено, что там был и Вито.

На кадрах Шейк предстала в облегающем платье на пуговицах с разрезом. К наряду она добавила джинсовую куртку и белоснежные кроссовки. Свое лицо девушка прикрывала бирюзовой сумочкой. Волосы модель собрала в тугой пучок, а выбивающиеся пряди убрала с помощью широкого ободка. Ко всему прочему, она была в маске и солнцезащитных очках. Простой, но эффектный уличный наряд подчеркнул достоинства модели. Этот образ — беспроигрышное комбо для весны и лета.

По всей видимости, в приятной компании Ирина отметила День поминовения. Рядом с ней не было ни мамы, ни дочки. Скорее всего, Лея в это время гостила у Купера. Поклонники восхищаются моделью, которая успешно совмещает работу и материнство. Даже на карантине она не прекращает сотрудничать с разными модными брендами.