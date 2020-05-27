В этническом стиле: жена Бурака Озчивита в сарафане с вышивкой позировала на фоне заката

Со своей будущей женой Бурак Озчивит познакомился на съемочной площадке сериала «Королек — птичка певчая». Со временем экранный роман молодых людей нашел свое отражение и в реальной жизни. Признание и любовь поклонников пришли к турецкому актеру после того, как он сыграл роль Малкочоглу Бали-бея в «Великолепном веке». Вместе с Бураком в ленте снимались: Мерьем Узерли, Халит Эргенч, Нур Феттахоглу, Пелин Карахан и многие другие.

В июне 2017 года Бурак Озчивит сыграл пышную свадьбу со своей невестой. Предложение руки и сердца актер сделал Фахрийе Эвджен за два месяца до торжества. И девушка ответила согласием. Примечательно, что на протяжении долгого время влюбленные старались не афишировать свои отношения. Кроме того, на праздник по случаю свадьбы молодожены пригласили только самых близких друзей и родственников. На вечеринке Фахрийе появилась в объемном белом платье и фате, а Бурак отдал предпочтение классическому костюму и бабочке. Позже актриса из сериала «Королек — птичка певчая» делилась с поклонниками снимками с торжества. В апреле 2019 года супруги обзавелись наследником. Этой весной первенцу пары — сыну Карану — исполнился годик.

С появлением малыша Эвджен полностью сконцентрировалась на семье. При этом возлюбленная Бурака Озчивита старается следить за своим имиджем и стилем. На одном из личных снимков в Instagram Фахрийе позировала в хлопковом сарафане с рукавами-фонариками и вышивкой, отдав предпочтение этническому стилю. Актриса полюбовалась закатом, сделав памятное фото.