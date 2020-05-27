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Звездный гость

Как солнышко: Каменских засветилась на велопрогулке с Потапом в лимонной куртке

Этот оттенок актуален сегодня как никогда.

Как солнышко: Каменских засветилась на велопрогулке с Потапом в лимонной куртке
Настя Каменских. Фото Global look press.

Настя Каменских наслаждается счастливым семейным временем с Потапом, влюбленные в самоизоляции неразлучны. Недавно их заметили на велопрогулке, пара катила по улицам элитного поселка, созерцая красоту вокруг.

Любопытно, что певица выбрала практически идентичный look с Ольгой Бузовой. Как и поющая ведущая, Каменских примерила куртку лимонного цвета, сочетав ее с черными лосинами и белой вязаной шапочкой.

Настя Каменских. Фото
Настя Каменских и Потап. Фото https://www.instagram.com/kamenskux/

Ранее историк моды Александр Васильев заметил, что оттенки желтого необычайно актуальны в этом сезоне. Не случайно отечественные звезды стали повально облачаться в него. Помимо Бузовой, его выбрал сам ведущий «Модного приговора», а также Тина Канделаки и Екатерина Стриженова.

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