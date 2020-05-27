Как солнышко: Каменских засветилась на велопрогулке с Потапом в лимонной куртке

Настя Каменских наслаждается счастливым семейным временем с Потапом, влюбленные в самоизоляции неразлучны. Недавно их заметили на велопрогулке, пара катила по улицам элитного поселка, созерцая красоту вокруг.
Любопытно, что певица выбрала практически идентичный look с Ольгой Бузовой. Как и поющая ведущая, Каменских примерила куртку лимонного цвета, сочетав ее с черными лосинами и белой вязаной шапочкой.
Ранее историк моды Александр Васильев заметил, что оттенки желтого необычайно актуальны в этом сезоне. Не случайно отечественные звезды стали повально облачаться в него. Помимо Бузовой, его выбрал сам ведущий «Модного приговора», а также Тина Канделаки и Екатерина Стриженова.