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Звездный гость

Собчак зрительно стала стройнее за счет полос на костюме небесно-синего цвета

Телеведущая также примерила стильные очки «лисички».

Собчак зрительно стала стройнее за счет полос на костюме небесно-синего цвета
Ксения Собчак. Фото Global look press

Ксения Собчак похвасталась новым брючным костюмом небесно-синего цвета от российского дизайнера. Звезда запечатлелась в своем приобретении и выставила фото в личный блог.

Этим снимком ведущая открыл рубрику в своем аккаунте Instagram «Горжусь русскими дизайнерами». С этого момента, дабы поддержать отечественных стилистов в кризис, она решила совершено бесплатно рассказывать про молодые и перспективные бренды.

Новый брючный костюм Собчак благодаря полуприталенному силуэту жакета великолепно подчеркивал стройную фигуру журналистки. А свободная модель брюк придавала дополнительную хрупкость образу. При этом силуэт зрительно вытягивался за счет тонкий серебристых вертикальных полос. Образ Ксения завершила актуальными солнцезашитными очками «лисичками» и оригинальными серьгами в виде кубов.

«Ксения, вам очень идет!», «Стройняшка какая», «Прикольный лук», — прокомментировали образ фолловеры.

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