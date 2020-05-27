Собчак зрительно стала стройнее за счет полос на костюме небесно-синего цвета

Ксения Собчак похвасталась новым брючным костюмом небесно-синего цвета от российского дизайнера. Звезда запечатлелась в своем приобретении и выставила фото в личный блог.

Этим снимком ведущая открыл рубрику в своем аккаунте Instagram «Горжусь русскими дизайнерами». С этого момента, дабы поддержать отечественных стилистов в кризис, она решила совершено бесплатно рассказывать про молодые и перспективные бренды.

Новый брючный костюм Собчак благодаря полуприталенному силуэту жакета великолепно подчеркивал стройную фигуру журналистки. А свободная модель брюк придавала дополнительную хрупкость образу. При этом силуэт зрительно вытягивался за счет тонкий серебристых вертикальных полос. Образ Ксения завершила актуальными солнцезашитными очками «лисичками» и оригинальными серьгами в виде кубов.