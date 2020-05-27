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«С тельняшкой, белой майкой»: Хромченко научила удачно комбинировать кюлоты

Укороченные брюки по-прежнему в тренде.

«С тельняшкой, белой майкой»: Хромченко научила удачно комбинировать кюлоты
Эвелина Хромченко, кадр из программы "Модный приговор" на Первом канале

Новая героиня шоу «Модный приговор» учительница Лиана примерила актуальный образ, который ей подобрали стилисты. На ней оказалась черная блузка с лавандовым цветочным рисунком без рукавов, а также укороченные брюки в тон базовому оттенку. Образ был завершен клатчем, тоже черным, и золотыми туфлями под цвет застежки на сумочке.

«Статусно и элегантно», — прокомментировал образ Александр Васильев.

Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал. Фото
Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

Эвелина Хромченко тоже одобрила комбинацию стилистов и заметила, что она сама предпочитает именно такой стиль. Кроме того, эксперт моды дала несколько рекомендаций, с чем еще можно комбинировать подобные брюки.

«Обратите внимание на кюлоты нашей героини. Они находятся на границе между кюлотами и бермудами. Эти брюки совершенно спокойно можно носить с черным смокинговым жакетом. Их совершенно спокойно можно носить с белым жакетом. Они отлично лягут в комплект с объемным свитером, будут смотреться с кардиганом. Они хорошо и уверенно будут работать с тельняшкой, белой майкой, туфлями на плоской подошве, остроносыми балетками, каблучками kitten heels. Они могут хорошо работать с кедами. То есть у них огромный стилистический вариатив», — рассказала ведущая.

По ее словам, в этом сезоне укороченные брюки самого различного рода на пике моды.

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БермудыЗвездный стилькюлотымода и стильМодный приговорНовости googleЭвелина Хромченко
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