«С тельняшкой, белой майкой»: Хромченко научила удачно комбинировать кюлоты

Новая героиня шоу «Модный приговор» учительница Лиана примерила актуальный образ, который ей подобрали стилисты. На ней оказалась черная блузка с лавандовым цветочным рисунком без рукавов, а также укороченные брюки в тон базовому оттенку. Образ был завершен клатчем, тоже черным, и золотыми туфлями под цвет застежки на сумочке.

«Статусно и элегантно», — прокомментировал образ Александр Васильев.

Эвелина Хромченко тоже одобрила комбинацию стилистов и заметила, что она сама предпочитает именно такой стиль. Кроме того, эксперт моды дала несколько рекомендаций, с чем еще можно комбинировать подобные брюки.

«Обратите внимание на кюлоты нашей героини. Они находятся на границе между кюлотами и бермудами. Эти брюки совершенно спокойно можно носить с черным смокинговым жакетом. Их совершенно спокойно можно носить с белым жакетом. Они отлично лягут в комплект с объемным свитером, будут смотреться с кардиганом. Они хорошо и уверенно будут работать с тельняшкой, белой майкой, туфлями на плоской подошве, остроносыми балетками, каблучками kitten heels. Они могут хорошо работать с кедами. То есть у них огромный стилистический вариатив», — рассказала ведущая.

По ее словам, в этом сезоне укороченные брюки самого различного рода на пике моды.