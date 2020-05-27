«Как девочка»: Бородина помолодела на десяток лет за счет прически «булочки с корицей»

Ксения Бородина помолодела на десяток лет за счет новой прически. Телезрители привыкли видеть телеведущую с удлиненным каре. В беседе с аудиторией Ксюша неоднократно подмечала, что не стремится кардинально менять имидж постоянно, поскольку ее все устраивает уже сейчас. Никогда не мечтала Бородина и о длинных волосах, считая короткие более удобным вариантом.

Однако, на днях Ксения внезапно временно изменила своим убеждениям, появившись на личной странице в Instagram с новой прической. Удивить публику Ксюша решила за счет двух «улиток» или «булочек с корицей» — шишек, располагающихся симметрично по обе стороны головы. Прическа пришлась Ксюше настолько к лицу, что визуально Бородина стала выглядеть как школьница.

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Поспешили подметить этот факт и фолловеры. «Как девочка», «Угадывается прическа Леи из «Звездных войн», «Почему вы раньше так не ходили?», «Классная», «Ксюша, оставляйте прическу насовсем», «Какая красивая Ксения», «От ребенка не отличить», — сошлись во мнениях они.