«Нежная и свежая»: Высоцкая примерила цветастый сарафан на редком архивном фото

Юлия Высоцкая примерила цветастый сарафан на редком архивном снимке. Вот уже несколько месяцев люди находятся на самоизоляции: многие признаются, что очень скучают по возможности путешествовать и видеть мир. Телеведущая не стала исключением. Находясь дома, Юлия решила перебрать старые архивы фотографий. Одним кадром она поделилась с аудиторией.

Так, на снимке Высоцкая предстала в легком цветастом сарафане с глубоким V-образным вырезом. Благодаря толстым лямкам, ведущей удалось создать удачный акцент на изящных плечах и тонких руках. Изменился со временем и цвет волос: несколько лет назад Юлия предпочитала более «холодный» блонд.

больше по теме Акцент на силуэт: Высоцкая предстала в облегающем коктейльном платье и лодочках на шпильке Телеведущая отдала предпочтение актуальному монохромному луку.

«Не сегодня вечером, к сожалению», — подписала кадр она, сопроводив фото загадочной геометкой «Секретное место».

Подписчикам Высоцкой снимок явно пришелся по душе. «Не найти слов, сколько в вас тепла и красоты», «Нежная и свежая», «Как вы прекрасны в своей естественности», «Лучик наш», — резюмировали они.