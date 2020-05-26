«Богиня»: Шейк выбрала зеленый шелковый топ и подвеску с растительными мотивами для селфи

В отсутствие регулярных съемок топ-модель Ирина Шейк стала все чаще делиться архивными снимками или домашними селфи. Звезда уже показала свои детские фото, перебрала давние кадры с родными и друзьями, а также периодически публикует в личном аккаунте в Instagram свои портреты.

На этот раз для селфи знаменитая модель выбрала шелковый топ цвета сочной зелени и в тон ему лаконичную подвеску с растительным оттенком. Уши звезды украсили серебряные серьги-кольца среднего размера, едва заметные в образе. Лицо Шейк предпочла не нагружать макияжем – получился невероятно свежий, естественный, природный образ.

«Новый фаворит» — подписала под фото Ирина Шейк, имея в виду свою зеленую обновку.

Домашний аутфит своей любимицы многие подписчики оценили с восторгом. Они поспешили отметить, как прекрасна Шейк в своем естественном облике.

«Богиня», «Красавица», «Самая красивая женщина на планете», «Милая» — отметили в комментариях фолловеры.

Шейк регулярно замечают папарацци на прогулке с малышкой Леей, дочерью модели и актера Бредли Купера. Иногда в объектив фотографов попадает и сам отец — он исправно и добросовестно исполняет свои родительские обязанности, несмотря на то, что пара давно не вместе.