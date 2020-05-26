«Словно Бейонсе»: Боня в куртке с перьями и молочных лосинах подчеркнула массивные ноги

Виктория Боня несколько месяцев провела в Ницце. Там она коротала время с дочкой в период карантина. Анджелина приехала во Францию, чтобы навестить отца Алекса Смерфита, но не подозревала, что там задержится. А при первой же возможности телеведущая покинула побережье с наследницей и отправилась в Монако, где жила много лет. Теперь уже на привычных просторах модель раскрывает своей аудитории в соцсетях бьюти-секреты, тренируется и гуляет с подругами.

Ранее Боня тщательно следила за фигурой. Ей удалось сильно похудеть. Но несколько месяцев назад телеведущая снова взялась за свое тело. На этот раз она решила нарастить массу, поэтому с приемом пищи была на «ты» и постоянно занималась спортом. Несколько недель назад девушка похвасталась складками на животе, а теперь ее фигура стала обретать пышные формы. На новых фото Виктория предстала в молочных лосинах, топе-бра и джинсовой куртке оверсайз с белыми перьями.

Наряд подчеркнул ее массивные ноги и упругие бедра. Поклонники пришли в восторг от того, как преобразилась девушка. Многие одарили ее комплиментами. «Красавица наша», «Куртка клевая», «Виктория, вы такая красивая», «Ну что за невероятная красотища», «Прикольный лук!», «Какая вы красотка!!! Просто невероятно выглядите!!!! И больше 22-х не дашь вообще», «Вот это формы», «Словно Бейонсе», — прокомментировали пост подписчики.