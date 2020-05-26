«Супермодель»: жена Малкина отправилась на свидание с мужем в коротких кожаных шортах и рубашке

35-летняя супруга хоккеиста Евгения Малкина отправилась на свидание с мужем в коротких кожаных шортах и рубашке. Сейчас Анна Кастерова вместе со спортсменом и сыном Никитой проживают в Америке. Лишь недавно в стране было принято решение отменить режим самоизоляции. Уставшие от постоянного нахождения дома местные жители поспешили вернуться к привычной жизни. В свою очередь, Анна решила разнообразить семейную жизнь и предложила Евгению выбраться в ресторан.

По такому случаю Кастерова решила примерить на себя очень короткие черные кожаные шорты, которые подчеркнули длину Аниных ног. В комплект к шортам Кастерова подобрала кожаную рубашку, которая визуально больше напоминает легкую куртку. Довершает образ темная футболка с цветным принтом, которую Анна называет «любимой». Обувью на выход послужили высокие остроносые шпильки.

«Жизнь начинает возвращаться в привычный темп… оживляются пляжи и парки, на днях в Майами открыли некоторые бутики и рестораны. Уже можно посидеть в культовом Carpaccio или Makoto. Столики, конечно, поредели — всех гостей сажают через стол на безопасном расстоянии друг от друга.. официанты в перчатках и масках, но все это такие мелочи по сравнению с удовольствием, которое ты получаешь от «светской» атмосферы и выхода в люди», — поделилась радостью она.

Тем временем, подписчики поспешили похвалить Кастерову и ее физическую форму. «Ноги просто от ушей», «Анна, вы на самоизоляции совсем не поправились», «Вы-супермодель», — высказались они.