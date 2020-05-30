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Лето-2020: выбираем гардероб вместе со звездами

Шнурочки - как у Летучей, цветочки - как у Орбакайте.

Лето-2020: выбираем гардероб вместе со звездами
Наступает лето. Фото: КП/Булатов Алексей

Экономическая обстановка и погода провоцируют наряжаться не только модно, но и практично. Сегодня наш консультант по сезонным трендам — стилист Анвар Очилов.

Елена Летучая

Е:лена Летучая. Фото
Е:лена Летучая. Фото: Инстаграм

Обращаем внимание на обувь от Stella McCartney. Это самая модная часть гардероба Елены. Сандалии, босоножки, туфли на каблуке и без него — главное, чтобы с длинными завязками.

Обувь. Фото
Обувь. Фото: Инстаграм

Шнуровать их можно по-разному: как Лена, или накрутить узоров вокруг щиколотки, или поднять шнуровку вверх. Укороченные брюки в комплекте легкого костюма «строгой училки» — модный наряд на нежаркое лето.

Настя Ивлева

Настя Ивлева. Фото
Настя Ивлева. Фото: Инстаграм

Настя Ивлеева нашла модный костюм на лето у польского бренда MISBHV, стоит он немногим больше 30 тыс. руб.

Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте. Фото
Кристина Орбакайте. Фото: Инстаграм

Кристина Орбакайте знает, что этим летом не обойтись без цветочных принтов. Только в этот раз актуальны наивные цветочки — как в детских раскрасках, максимально простые. Никаких замысловатых узоров, сложносочиненных бутонов, абстрактных зарисовок.

Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото
Ольга Бузова. Фото: Инстаграм

Ольга Бузова легкое платье-пижаму сочетает с кожаным пиджаком. Главное — выбирать кожанки классического мужского кроя. Носить их можно с любым гардеробом, пиджак еще долго не выйдет из моды. Цвет кожи необычный и идеально сочетается с цветом волос Ольги.

Анна Нетребко

Анна Нетребко. Фото
Анна Нетребко. Фото: Инстаграм

Анна Нетребко прогуливается по Вене в костюме Gucci из коллекции, выпущенной три года назад.

Но именно этим летом он вновь в тренде — благодаря рубашке в стиле поло. Такую рубашку дизайнеры разрешают сочетать с любыми вещами в гардеробе — на подиумах широкие поло носили поверх летних платьев, под пиджаки и даже комбинезоны.

Нюша

Нюша. Фото
Нюша. Фото: Инстаграм

Нюша гуляет в модном спортивном костюме. Ключевые характеристики: минимум фурнитуры, строгий крой и очень свободный силуэт.

Цвет можно было выбрать повеселее — куркуму или морскую волну. Но серый идеально сочетается с непременным атрибутом похода в магазин — светлой маской.

В таких костюмах можно ходить и на работу, если дресс-код позволяет.

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Анна НетребкоЕлена Летучая.Кристина Орбакайтелетние нарядымода и стильМодные трендыНастя ИвлеваНюша
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