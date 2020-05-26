«Есть чувство стиля»: Ани Лорак в объемной толстовке цвета хаки предстала дома

Ани Лорак в 41 год может похвастаться отличной фигурой. Артистка всегда следила за своей внешностью, но после развода, по мнению многих поклонников, стала хорошеть на глазах. Еще больше певица расцвета, когда стала встречаться с саунд-продюсером Егором Глебом. Пара редко вместе выходит в свет, но артистка заверяет, что счастлива со своим избранником. Не исключено, что и на карантине они проводят время вместе.

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Пока не нужно никуда спешить, в том числе и на работу, Ани Лорак убрала свои вечерние платья в дальний уголок гардеробной. Теперь она чаще всего носит джинсы, лосины и рубашки оверсайз. А накануне певица решила показать муки каждой женщины, когда нужно одеться. Девушка облачилась в серо-зеленые брюки и объемную толстовку цвета хаки будто с мужского плеча. К своему образу она стала подбирать бейсболки, перемерив пять штук разных цветов.

Примечательно, что Лорак позировала у себя дома на фоне собственного портрета, который стоит над камином.

«Как же нам, девочкам, иногда непросто сделать выбор… А когда твой знак зодиака — Весы, все усложняется в разы. Голосуйте за ваш вариант!» — попросила она.

Поклонники сошлись во мнении, что желтая или зеленая кепка подходят больше остальных. Многие восхитились вкусом звезды. «Красивая и стильная вы. Особенно трудно дается выбор наряда перед важным мероприятием», «Вы богиня, вам все идет», «Куда вам столько?», «Сразу видно, есть чувство стиля», «У Егора всю одежду забрала?» — прокомментировали пост подписчики.