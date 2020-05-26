«Очень модно»: Бузова по совету Васильева примерила образ в желтых тонах

Конец весны, а это значит, что все поляны сейчас полны одуванчиков. Ольга Бузова поспешила сделать в них эффектный фотокадр. Желтое на желтом смотрится невероятно ярко и жизнеутверждающе!

Как оказалось, этот солнечный цвет сейчас невероятно актуален. Недавно об этом сообщил Александр Васильев в эфире программы «Сегодня вечером» на Первом канале. Ведущий пришел на шоу в пиджаке именно такого оттенка. «Очень модно в этом сезоне», — прокомментировал он.

Ранее мы делали анонс предстоящей программы «Модный приговор», где Александр выступает в качестве ведущего. 28 мая на проект придет необычная участница, страдающая булимией. Девушка похудела, но так и не стала счастливой. Она надеется, что бьюти-преображение поможет ей приобрести уверенность в себе.