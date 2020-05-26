«Невероятно стильно!»: Канделаки сделала акцент на талии с помощью блузки с баской

Тина Канделаки порадовала своих почитателей новым любопытным образом. Звезда поэкспериментировала, соединив, казалось бы, несоединимые вещи. Удивительно, но look оказался весьма удачным. По крайней мере, его оценили многочисленные поклонники телеведущей.

Итак, звезда выбрала классическую черную блузку с актуальными сейчас рукавами буфами и не менее трендовой баской. Модель оторочена по периметру белой тесьмой, навевая ассоциации с форменной одеждой. Казалось бы, к ней напрашивалась сама собой черная или белая юбка-карандаш. Однако Канделаки поступила иначе: аутфит звезда составила с голубыми джинсами скинни с небрежными потертостями.

Туфли она подобрала по своему излюбленному принципу — в контраст основному тону одежды, поставив яркий акцент именно на них. Впрочем, малиновые «лодочки» отлично гармонировали как с блузкой, так и с брюками.

А вот сумочка оказалась вполне ожидаемой — черный клатч. Он вполне традиционно вписался в комплект к блузке. Завершила образ звезда строгой прической на прямой пробор, убрав волосы в пучок сзади. Таким образом style получился и деловым, и динамичным одновременно.