«Сказочная»: Бузова подчеркнула стройные ноги мини-юбкой с массивными пуговицами

Ольга Бузова получила очередную награду. Певица стала обладательницей премии «Фан или профан» от телеканала RU.TV. В музыкальном конкурсе состязались различные фан-клубы звезд, отдавая голоса за своих любимцев.

«В голосовании приняли участие более 300 тысяч зрителей телеканала RU.TV со всего мира. В борьбе за заветный самовар Ольга сразилась с такими артистами, как Дима Билан, Влад Соколовский, МакSим и другими звездами», — сообщило RU.TV.

В итоге самым активным оказался фан-клуб Ольги Бузовой. За своей наградой звезда пришла в монохромном образе total black. Торжественность стилю придавали золотые элементы с намеком на 90-е годы. Так, коротенькая юбка Ольги и плечи футболки были украшены массивными металлизированными пуговицами, которые были неизменным атрибутом «лихих» времен. Намекал на ретро и яркий золотой принт на груди ведущей «Дома-2».

А вот стильные туфельки с острым мысом и тонким ремешком на лодыжке – уже из современности. В 90-е предпочитали обувь с квадратными или овальными носками. Акцент на туфлях составил золотой элемент сбоку, похожий на лист.