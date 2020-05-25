«Ощущение, что на пятом месяце»: Асмус в нюдовом платье-футляр предстала с накладным животом

32-летняя Кристина Асмус на личной страничке в Instagram поделилась с поклонниками свежим отчетным снимком. Ранее возлюбленная резидента Comedy Club Гарика Харламова рассказала о том, что принимает участие в съемках нового сериала в формате скринлайф. По сюжету, героиня актрисы находится в интересном положении.

Так, в перерыве между съемками возлюбленная юмориста предстала перед объективом фотокамеры с накладным животом. Сама Кристина поиронизировала относительно будней на самоизоляции, дав понять, что она немного прибавила в весе.

Ко всему прочему, девушка подметила, что даже снимая накладной живот, она выглядит так, словно находится на пятом месяце беременности. И это все, как говорит актриса, от постоянного сидения дома. На фото супруга Гарика Харламова позировала в трендовом монохромном платье-футляр актуального нюдового оттенка. Образ актрисы дополнили бежевые босоножки на шпильке. Особое внимание Кристина уделила макияжу, подкрасив губы алой помадой.

«В перерывах между съемками в сериале я иногда забываю, что не беременна! Хотя, когда снимаю этот накладной живот, ощущение, что я все равно месяце на пятом… Самоизоляция», — отметила Асмус.

К слову, актриса из фильма Клима Шипенко «Текст» прервала самоизоляцию только ради того, чтобы побывать на съемках программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. В беседе с шоуменом Иваном Ургантом Кристина Асмус призналась, что два месяца не выезжала в город, сохраняя при этом социальную дистанцию.