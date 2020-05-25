«Какая дама!»: Водянова в вязаном топе и широкополой шляпе запечатлела себя во время отдыха

Наталья Водянова в этом году сообщила, что возлюбленный Антуан Арно спустя 10 лет сделал ей предложение руки и сердца. Радостное событие произошло на ее прошлый день рождения. Этим летом модель собиралась устроить пышную свадьбу, но торжество пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Почти два месяца девушка провела с семьей на карантине. Она была рада возможности побыть с семьей.

Недавно во Франции, где живет Наталья, после 55 дней самоизоляции были введены послабления, а также открылись границы со странами Евросоюза. Модель сразу стала чаще бывать на природе. Недавно она устроила пикник с друзьями, а очередной беззаботный день девушка провела на лужайке. Она сидела на софе, купалась в лучах солнца и играла в шахматы. При этом Водянова была облачена в вязаный топ цвета хаки, эффектную юбку с узором и широкополую шляпу.

«Любимый спорт! Ваш ход, господа!» — написала звезда.

Модель также предстала без макияжа, а солнцезащитные очки с широкой оправой дополнили образ. Многие поклонники одарили комплиментами невесту Антуана Арно.

«Какая дама, какая шляпа!», «Как я люблю вязаные топики», «Вы потрясающая», «Какой красивый топ», «Вы играете? Не перестаете удивлять», «Как круто! Шахматы развивают логику и умение считать», — прокомментировали пост подписчики. К слову, на этот раз ни одного из пятерых детей модели рядом не было.