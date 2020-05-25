Девочка на спорте: Лиза Галкина в трико и розовом козырьке вышла на прогулку с братом

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Максим Галкин придумал, чем занять детей на домашней изоляции. Шоумен вместе с двойняшками поиграл в салки в саду их загородного особняка. Семья Примадонны отечественной эстрады уже давно обосновалась в подмосковной деревне Грязь.

В одном из интервью супруг певицы объяснил, почему он построил дом, который визуально больше напоминает замок. Ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале уточнил, что в особняке много места и когда к ним с Аллой Борисовной приезжают гости, каждого можно разместить в отдельной комнате. Кроме того, шоумен дал понять, что в их доме используются все помещения, включая и кладовые.

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Отправляясь на прогулку с братиком, Лиза Галкина оделась по погоде. Утеплился и сам Гарри — он отдал предпочтение джинсам, свитеру и шапке. А вот его шестилетняя сестренка подобрала повседневный лук в спортивном стиле. Так, дочка Аллы Пугачевой выбрала трико и розовую кепку-козырек. Образ девочки дополнила куртка с цветочным принтом. А белокурые локоны Лиза предусмотрительно заплела в косу, чтобы волосы не мешали ей во время игр на свежем воздухе.

«Как классно!» — отметил Игорь Крутой, по-достоинству оценив идею Максима Галкина сыграть с двойняшками в салки. «Прелесть!» — вторит композитору оперная дива Хибла Герзмава.

По словам Максима, его дети никогда не расстаются. Гарри очень скучает по сестренке, если Лиза отсутствует дома по каким-то причинам. В новом учебном году малыши вместе пойдут в первый класс.