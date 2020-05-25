«Хочется надевать яркую одежду!»: Настя Каменских облачилась нежно-розовый свитер оверсайз

Настя Каменских недавно отметила свой день рождения. Ей исполнилось 33 года. А на днях девушка также отпраздновала первую годовщину со дня свадьбы с Потапом. Влюбленные устроили домашний праздник, но это не помешало певице принарядиться. Она для такого случая выбрала белоснежный жакет и платье в тон. Но похоже, что погода заставила девушку утеплиться. Она сменила свой наряд на более теплый.

больше по теме «Счастливые»: Настя Каменских в белом силуэтном платье и жакете отметила годовщину с Потапом Певица поделилась трогательным видео.

На новом фото Настя предстала в свитере оверсайз нежно-розового цвета, а также с голубыми и мятными вставками. Певица не стала выпрямлять волосы, оставив природные кудри. Нюдовый макияж подчеркнул естественную красоту девушки.

«С приближением лета все больше хочется надевать яркую одежду!» — заявила она.

Стоит отметить, что год назад к своей свадьбе певица феноменально похудела. Сейчас Каменских регулярно занимается спортом и йогой.

Многие поклонники пришли в восторг от ее образа. Некоторые отметили, что ей идут постельные оттенки. Другие восхитились красотой девушки. «Настя, вы такая классная, такая крутая, такая прикольная», «Первая фотка классная, а вторая такая нежная! У нас уже лето», «Какая красивая», «Какой милый свитер, хочу такой же», «Оу, это так мило», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что в прошлом году Настю не раз подозревали в беременности, но певица не спешит обзаводиться потомством. Не торопит ее и Потап, так как у него есть сын от первого брака.