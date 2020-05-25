Уютно и стильно: Кети Топурия в голубой пижаме с принтом показала себя на домашнем селфи

Кети Топурия не скрывает, что мечтает стать многодетной мамой. Пока у нее подрастает только дочь Оливия от первого брака. Но уже год певица встречается с новым избранником Львом Деньговым.

Сейчас 33-летняя солистка группы «А’Студио» самоизолировалась в загородном доме с возлюбленным. Время от времени она блистает в разных нарядах. Недавно она примерила одинаковые платья с дочкой, а также похвасталась сарафанами, в которых они будут ходить летом. А пока главной одеждой всех звезд остаются пижамы. Кети не стала упускать повод и приобрела новую домашнюю одежду. На новом фото она покрасовалась в хлопковой пижаме насыщенного голубого цвета с принтом.

Верх на запах и широкие брюки подчеркнули талию певицы. Она позировала дома и при этом выглядела стильно и уютно. Многие поклонники пришли в восторг от аутфита артистки. К слову, ранее Топурия признавалась, что не следит за трендами, а предпочитает носить то, что ей идет. Благодаря этому многие считают звезду иконой стиля и стараются на нее ровняться.

Четырехлетняя наследница артистки тоже каждый раз восхищает поклонников своими нарядами. Некоторые фанаты уверены, что девочка унаследовала от мамы не только красоту, но и ее вкус.