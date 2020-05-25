С открытыми плечами: жена Бурака Озчивита позировала в хлопковом пастельно-голубом комбинезоне

Даже находясь в декрете, супруга Бурака Озчивита тщательно следит за модными тенденциями. Ранее знаменитость можно было увидеть в трендовом джинсовом комбинезоне, летнем сарафане с актуальным анималистическим принтом и оливковом топе. Девушка отдает предпочтение женственным нарядам, которые выгодно подчеркивают ее фигуру. Кроме того, 33-летняя Фахрийе Эвджен делает ставку на нюдовые и пастельные оттенки.

До беременности супруга актера из турецкого сериала «Великолепный век» сопровождала возлюбленного на светских раутах. Пара часто появлялась и на красных дорожках. Спутница Озчивита каждый свой образ продумывает вплоть до мелочей. Особенно, если речь заходит о вечерних туалетах от известных брендов.

С появлением сына Карана (в апреле малышу исполнился годик) супруга Бурака сконцентрировалась на воспитании первенца. Девушка стала меньше сниматься — всем необходимым их обеспечивает глава семейства.

При этом Фахрийе принимает активное участие в рекламных компаниях, впрочем, как и ее муж. После окончания съемок «Великолепного века» Бурак Озчивит получал роли и в других исторических лентах. Примечательно, что возлюбленная актера не так часто делится с поклонниками свежими семейными фото.

Зачастую девушка публикует в Instagram свои селфи. При этом на страничке Эвджен есть и личные снимки. Так, актриса из сериала «Королек — птичка певчая» делилась летним снимком. Супруга Бурака Озчивита отметилась на прогулке в хлопковом пастельно-голубом комбинезоне с открытыми плечами.