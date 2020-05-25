«Новая укладка? Вам хорошо!»: Яна Рудковская предстала в приталенном алом платье

Яна Рудковская уже больше двух месяцев находится на самоизоляции в своем особняке. Если по-началу ей было непривычно, то потом она нашла массу занятий для себя. Продюсер участвует в челленджах, хвастается предметами своего гардероба, участвует в онлайн беседах с влиятельными людьми и посещает шоу Ксении Собчак. Также она по-прежнему ведет рубрику «Мои завтраки», демонстрируя не только изысканные блюда, но и искусство сервировки стола.

45-летняя Рудковская обладает стройной фигурой. Обычно с помощью своих образов она стремится подчеркнуть ноги и талию. Для нового фото Яна облачилась в приталенное алое мини-платье. Она позвала свою подругу визажиста Ирину Митрошкину, которая сделала ей профессиональный макияж.

Светская львица попозировала в наряде с мужем Евгением Плющенко.

«Чтоб выбрать одну фотку, я делаю 30. Яна человек с бешеной энергетикой и силой духа, и очень хочется передать вам как вижу Яну я. Красота в глазах смотрящего….» — отметила подруга знаменитости.

Многим поклонникам пришелся по вкусу образ Рудковской. Некоторые заверили, что она похорошела.

«Ой, я ее тут совсем не узнала», «Наконец-то сменили образ для Яны, особенно пробор и укладка волос», «Новая укладка? Вам хорошо!», «Какие вы красивые! И семья замечательная!», «Цвет волос красивый», «Такие счастливые», — прокомментировали пост подписчики.