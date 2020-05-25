Летний архив: Лиза Галкина в джинсовых шортах с кружевом станцевала на прогулке

Алла Пугачева вместе с шоуменом Максимом Галкиным воспитывает шестилетних двойняшек Гарри и Лизу. В одном из интервью супруг певицы дал понять, что именно Примадонна стала инициатором появления их общих детей. Сам телеведущий задумывался об отцовстве. Но завести отпрысков решился только после серьезной беседы с возлюбленной.

По словам шоумена, они ответственно подошли к вопросу поиска суррогатной матери. Алла Борисовна настояла на том, чтобы о будущем пополнении в их семье не знали даже самые близкие друзья. О том, что певица во второй раз стала мамой общественности рассказали уже после рождения двойняшек. Обо всем знали только Кристина Орбакайте и ее муж бизнесмен Михаил Земцов.

Максим Галкин не скрывает, что их с Примадонной дочка растет очень подвижным ребенком. Ко всему прочему, Лиза проявляет большой интерес к моде. Алла Борисовна не стала запрещать наследнице участвовать в дефиле модельера Галины Юдашкиной. Дочка именитого кутюрье Валентина Абрамовича пошла по стопам отца, став дизайнером. Девушка занимается выпуском детской одежды.

К слову, на одном из фан-аккаунтов в Instagram Лизы Галкиной появился архивный видеоролик с участием крохи. В кадре дочка Примадонны позировала в принтованной футболке и джинсовых шортах с кружевом. Наследница шоумена устроила импровизированные танцы на прогулке.