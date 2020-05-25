«Оля, полегче!»: Бузова в алой шелковой пижаме с гипюром блеснула эффектной фигурой

34-летняя Ольга Бузова не оставила равнодушными мужскую часть своих подписчиков в микроблоге. К слову, весьма провокационный и соблазнительный снимок поющей телеведущей вызвал бурную реакцию ее поклонников. Так, армия фанатов экс-супруги Дмитрия Тарасова разделилась на два лагеря: одни посчитали, что артистке не пристало демонстрировать звездное тело в пижаме, другие, наоборот, заверили, что поп-исполнительница имеет полное право показывать то, что она считает нужным.

Перед объективом фотокамеры возлюбленная шоумена и певца Давида Манукяна позировала с букетом цветов. На утреннем снимке девушка предстала в алой шелковой пижаме с гипюром. Ведущая проекта «Дом-2» блеснула эффектной фигурой, сделав акцент на стройных ножках без грамма целлюлита, что не осталось не замеченным ее верными почитателями.

«Она много над собой работает, так что нечего завидовать», «Оля, полегче!», «И что вы тут пошлого увидели?! Красивая девушка в соблазнительной пижаме, само очарование», «Ух, фантазия пошла!», «Ножки просто супер, такая гладка кожа!! Не вижу никаких изъянов», «Зато все свое, красивая линия декольте, стройные ноги!», «Ох уж эти изгибы!!», «Восхитительная», — такие комментарии появились под снимком телеведущей.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, ранее мама певицы уточнила, что она уже больше месяца не виделась с дочерью. Ирина Александровна дала понять, что Ольга продолжает работать и на самоизоляции. Знаменитость выезжает на съемочную площадку телестройки. Кроме того, Бузова не пренебрегает общением со своими поклонниками.