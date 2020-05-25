«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «От братьев Запашных отвернулась родня»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«Оля, полегче!»: Бузова в алой шелковой пижаме с гипюром блеснула эффектной фигурой

Весьма соблазнительный снимок поющей телеведущей вызвал жаркие споры на страничке знаменитости в Instagram.

«Оля, полегче!»: Бузова в алой шелковой пижаме с гипюром блеснула эффектной фигурой
Ольга Бузова (Фото: Instagram.com/buzova86)

34-летняя Ольга Бузова не оставила равнодушными мужскую часть своих подписчиков в микроблоге. К слову, весьма провокационный и соблазнительный снимок поющей телеведущей вызвал бурную реакцию ее поклонников. Так, армия фанатов экс-супруги Дмитрия Тарасова разделилась на два лагеря: одни посчитали, что артистке не пристало демонстрировать звездное тело в пижаме, другие, наоборот, заверили, что поп-исполнительница имеет полное право показывать то, что она считает нужным.

Перед объективом фотокамеры возлюбленная шоумена и певца Давида Манукяна позировала с букетом цветов. На утреннем снимке девушка предстала в алой шелковой пижаме с гипюром. Ведущая проекта «Дом-2» блеснула эффектной фигурой, сделав акцент на стройных ножках без грамма целлюлита, что не осталось не замеченным ее верными почитателями.

Телеведущая Ольга Бузова
Ольга Бузова в алой шелковой пижаме с гипюром блеснула эффектной фигурой (Фото: Instagram.com/buzova86)

«Она много над собой работает, так что нечего завидовать», «Оля, полегче!», «И что вы тут пошлого увидели?! Красивая девушка в соблазнительной пижаме, само очарование», «Ух, фантазия пошла!», «Ножки просто супер, такая гладка кожа!! Не вижу никаких изъянов», «Зато все свое, красивая линия декольте, стройные ноги!», «Ох уж эти изгибы!!», «Восхитительная», — такие комментарии появились под снимком телеведущей.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, ранее мама певицы уточнила, что она уже больше месяца не виделась с дочерью. Ирина Александровна дала понять, что Ольга продолжает работать и на самоизоляции. Знаменитость выезжает на съемочную площадку телестройки. Кроме того, Бузова не пренебрегает общением со своими поклонниками.

Тэги

Давид Манукянестественная красотаЗвездный стильзвезды на карантинекрасота вне возрастамода и стильНовости googleОльга Бузова
Loading...